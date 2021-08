ШИД – На медзинародним змаганю у Австралиї гармоникаш Александар Славуєвич зоз Шиду освоєл перше место у катеґориї по 12 роки зоз 95,8 освоєнима бодами.

Змагали ше гармоникаше зоз Русиї, Китаю, Словацкей, Литваниї, Босни и Герцеґовини и других державох.

Славуєвич школяр Основенй музичней школи „Филип Вишнїч“ у Шидзе, а наставнїца му Лїляна Дячанин и потераз уж доставал награди на рижних змаганьох.

