Гвоздзик за Mарию

До пондзелку вечара. Дедлайн, така порада була. Гей, уж вецей анї нє нєдзеля. Викухтарели зме еластичнєйши, бивнєйши термин. А тераз уж вовторок рано. Цо да робим, кед ми вечар упадли токсични Кулянци на сквот… А теми ше роя, кишню од Крачуна ещи (по старим) даґдзе. Нїґда сом нє мал бриґи з идею за состав на шлєбодну тему, а анї по наставнїцовим виборе.

Ниа, уж и еквиноций, яр. А як да первей бул солстиций. Поновени (цисарски) Нови рок и архаїчни. Християнизовани обидва – Вилїя/Крачун и Велька ноц/Пасха. Вше ше цошка (енерґетски) збува коло нїх.

Патрим тих дньох – гвоздзик у жвератковей фолиї на роштелю пещери Марийовей у церковней порти; „Га, то валал, толкує ми майстор Планчак, людзе похопюю здобудки Клари Цеткин и екипи же и Мария жена, та, ниа, квеце и за ню”. Нєт идеолоґийней колизиї при людзох. А я у креативним роздумованю о багнїткох, писанкох и оквиценим гробе єй сина. Колеґиня Перковичова ше уж и так озвала о тей теми, донайпосле и шор най жени пригодно пишу о своїм дню (поготов кед су Марчи).

Но, та, була рочнїца вчера (Марцовских идох) позарядового стану. Кристиян, мой цимбора з факултету, лектор за талиянски, и я зме ше зложели у констатациї же шицко цо ше збува (як у нїх, так у нас) здабе на автентични фашизм. Видзи деканка же ше др Екер анї на схадзкох вецей нє сце зявйовац у тих бизарних „риалитийох”. Прави ренесансни – мой чловек.

Було же хтошка на ФБ писал як Джуґашвили на вершини своєй доминациї оскубал живу куру пред своїма чолнима министрами (цо их нє позмесцовал по ҐУЛАҐ-ох) демонструюци же „як то треба з людзми”; бидна птица лєдво ходзела, алє заш лєм провадзела диктатора док єй доруцовал подаєдно зарно ту и там. „Кельо ґод понїжице и повредзице людзох, вше вам ше придаю за кус потїхи” – констатовал з нагоди тей политичней лекциї страшни Сталїн. О Стокголмским синдроме сом ше уж бул оздзивал.

Обецал сом (себе насампредз) же нє будзем вецей драмиц на цми теми, по Сартровим принципе же „Пекло – то други”.

Прето, Ярослава Планчака споминам, бо официйно отвера з виставу своїх роботах тогорочни Драмски мемориял, цо з часци моя „вина”, як и порадзена рецензия з уметнїком и управу Театра. Тогорочна селекция винїмково и есенциялно квалитетна (Павлович, Надь), медзи иншим же ґлумец Мирослав Малацко Мико (залоньским) рецитатор #1 у жеми, покля Планчак тиж наградзовани за свойо роботи – провадзце, презнайце ше. То тото цо ме цеши кед слово о наших младих талантох/надїйох, а цо сом нависцел у предходней обяви/колумни.

Ствари лєм евентуалней саботажи локалного „Скубана” и його „штабских кризерох” же цо заплановали у своєй аґенди за наступни швета. Як цо було и з вецей нагодох од влонї (остатня якбачу вистава фотоґрафийох Петра Дешича дзешка коло Миколая). Но, алє то драма наших животох. Колективне нєсвидоме, доложел би дахто.

Пишеме себе по Велькей ноци.

#хтоживихтопокойни

