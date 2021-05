Гласайце за инвестованє 20 000 еврох зоз наградного бависка

КУЛА – Тирва гласанє за инвестованє 20 000 еврох котри општина Кула достала як награду за участвованє у наградним бависку Вежнї рахунок и победз.

Општина Кула освоєла друге место по чишлє послатих ковертох зоз фискалнима рахунками у катеґориї штреднїх општинох.

Локална самоуправа предложела три проєкти за котри би могло вихасновац достати пенєж – купованє санитетскей превозки за Дом здравя Кула, адаптация дзецинскей заградки Шечерко у Червинки, або реконструкция дзецинскей заградки Чуваре ошмиху у Сивцу.

Гласанє тирва по пияток 28. мая, а за шицки три проєкти понукнути оцени 1, 2 и 3 котри треба розподзелїц по приоритету. Гласац мож на шлїдуюцим ЛИНКУ.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)