Глєдани одпис, або зменшанє доприносох 

НОВИ САД – У кабинету городоначалнїка Нового Саду Милоша Вучевича вчера, 26. новембра, отримана схадзка зоз шефом кабинету Жарком Мичином зоз єдного боку и предсидательом НС Руснацох Бориславом Сакачом, предсидательом Вивершного одбору НСР Жельком Ковачом и директорку Заводу за културу войводянских Руснацох Анамарию Ранкович, зоз другого боку. Тема була плаценє доприносох котри потребне уплациц городскей Управи за городску жем и инвестициї и можлївосц корекциї вименки на проєкту котри одобрени за адаптацию будинку, а котри припада Националному совиту Руснацох, и находзи ше у Улїци Матици сербскей, число 15.

У щирей и отвореней розгварки зоз шефом кабинету городоначалнїка Нового Саду поведзене же ше розпатри можлївосци за одпис, або зменшанє суми котру потребне уплациц на мено доприносох и о вецей модалитетох котри исную у терашнєй хвильки, а котри у складу зоз законом, статутами и потерашню праксу у городскей Управи за городску жем и инвестициї. Цо ше дотика вименки на проєкту котра настала у медзичаше, бо Алмашски край у Новим Саду преглашени за край од окремного историйного значеня за город Нови Сад, та принєшени и детальни урбанистични план, а з оглядом же цали процес ище нє закончени з боку Покраїнского заводу за защиту обєктох, иснує минимална можлївосц же ше покончи корекция тей новонастатей вименки. Практично, и по єдним и по другим питаню, мож обчековац же ше вимоги позитивно риша.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)