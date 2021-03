Годни буц поставени тезґи за 8. марец

КУЛА – Командант Штабу за позарядово ситуациї Дамян Милянич вчера принєсол заключенє же улїчни тарґовци годни поставиц свойо тезґи за предаванє осмомарцовских дарункох, на одредзених локацийох у шицких местох општини Кула, и зоз окремним допущеньом за тото и под одредзенима условиями.

Тезґи годни поставиц лєм тарґовци хтори жию на териториї тей општини, и зоз почитованьом превентивних защитних мирох, о чим шицко можу пречитац и на урядовим сайту Општини Кула. У Руским Керестуре предвидзене место традицийне за тоту нагоду, а то простор у самим центре опрез парку.

Заинтересовани поставиц свойо штанди и предавац годни 7. и 8. марца, а приявиц ше за допущенє можу по 6. марец, тє. муша придац писану вимогу до будинку Општини, Ленїнова 11, у хижи число 1, або ше информовац на телефон 063/8888436.

