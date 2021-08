Годно конкуровац за мини буси и орґанизованє културних и спортских манифестацийох

БЕОҐРАД – На инициятиву Министерства за старосц о валалу, Влада Републики Сербиї принєсла ище два уредби за злєпшанє квалитета живота и роботи жительства на валалє.

То Уредба о утвердзованю програми додзельованя нєврацаюцих средствох за купованє мини-бусох за потреби превоженя валалского жительства на териториї Републики Сербиї и Уредба о утвердзованю програми додзельованя нєврацаюцих средствох за орґанизованє манифестациї под назву „Михольски стретнуца валалох”.

За додзельованє нєврацаюцих средствох за купованє мини-бусох, хтори буду служиц виключно за превоженє валалского жительства з єдного валалу до другого, або зоз валалу до городского/општинского шедзиска зоз буджету Републики Сербиї опредзелєне 120 милиони динари.

Прияви на тот конкурс подноша єдинки локалней самоуправи зоз цалей териториї Републики Сербиї, а за тоту намену по єдней прияви опредзелєне по 7 милиони динари.

Уредба о утвердзованю програми додзельованя нєврацаюцих средствох за орґанизованє манифестациї „Михольски стретнуца Сербиї” предвидзує отримованє єднодньових, або вецейдньових манифестацийох, хтори годно орґанизовац у шицких валалох у Републики Сербиї, вонка з городских општинох и пригородских населєньох.

Подношителє прияви на явни конкурс то єдинки локалней самоуправи зоз териториї цалей Републики Сербиї, хтори сами обдумую програму тей своєй манифестациї, єй тирванє и место отримованя. Манифестациї ше годно отримовац од 1. октобра 2021. року по 31. децембер 2021. року.

Активносци у хторих участвує жительство валалох на териториї єдней локалней самоуправи може буц зоз обласци драмских уметносцох, литератури, змаганя у шпиваню, рецитациї, ґлуми, мальованю, отримованє спортских змаганьох, промовованє очуваня и унапредзеня старих ремеслох и културно-уметнїцкого скарбу, виробок уметнїцких и предметох домашнєй роботи, як и други активносци зоз хторима жителє валалу можу указац свойо знаня и схопносци и у нїх ше змагац.

За тоту програму зоз буджету Републики Сербиї опредзелєне 43 милиони динари, а максимална сума одобрених средствох по єдней прияви будзе по 500 000 динари.

