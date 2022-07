Госци зоз Словацкей и Польскей нащивели Руске слово

НОВИ САД – Штварток, 28. авґуста, нашу Новинскуо видавательну установу „Руске слово” нащивели Петро Медвидь зоз Словацкей, новинар хтори роби у Русин ФМ, Інфо Русин, Радіо Лем.фм и Демиан Трохановски зоз Польскей, тиж новинар у Радіо Лем.фм.

Бешедоване о вецей темох, а насампредз о сотруднїцтве и попису жительства у тих державох хтори у составе Европскей униї.

У сообщеню зоз тей нащиви визначени три обласци сотруднїцтва. То насампредз же би НВУ „Руске слово” и русински медиї у Словацкей и Польскей подписали спорозуменє зоз котрим би ше реґуловало черанку информацийох за новини „Руске слово” и аґенцию „Рутенпрес”, реґуловало взаємне уступйованє авторских правох виданьох (кнїжкох, писньох, филмох) и треце – заєднїцке писанє проєктох.

То ше окреме одноши на проєкти котри повязани зоз прейґгранїчнима фондами ЕУ, з оглядом же Словацка и Польска члени Униї, а Сербия кандидат. У плану орґанизовац конференциї, промоциї, як и видаванє кнїжкох и прекладох.

З тей нагоди указане на значносц повязованя и на науковим уровню, пре орґанизованє фахових и наукових прейґгранїчних сходох и конференцийох, а конкретно з нагоди 100-рочнїци друкованого информованя на бачванско-руским язику котре ше означи 2024. року.

Госци з Горнїци ше интересовали за Попис 2022. у Сербиї. Руске слово порихтане запровадзиц кампаню котру орґанизує Национални совит Руснацох. Новинаре зоз Словацкей и Польскей виприповедали свойо искуства и дали предклади кампанї за попис у Сербиї.

