Госци з Нового Орахова нащивели Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 20. новембра, Руски Керестур нащивели двацец двойо госци зоз Нового Орахова же би упознали наш валал.

Сход орґанизовали Иґор Фейди, член Националного совиту и маґистер Ясмина Зимонїч, директорка Центра за социялну роботу у Бачкей Тополї, хтора з тей нагоди потолковала же на тоту идею, вєдно зоз Фейдийом, пришли прето же би Руснаци з Нового Орахова упознали Керестур, алє и же би ше Руснаци з тих двох валалох медзисобно сходзели и дружели, а з наздаваньом же би таки сходи зоз рижних валалох у хторих жию Руснаци, з часом могли прероснуц до традицийних.

Госци, по приходу до Керестура у предполадньових годзинох, нащивели просториї Месней заєднїци, дзе их привитал секретар Михайло Пашо, потим обишли Спортску галу, а потим и Школу Петро Кузмяк, хтору им представела педаґоґа Любица Няради. Новоораховчанє потим нащивели школски будинок Замок, Музей и просториї Националного совиту дзе их привитал предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Желько Ковач, а стретнуцу присуствовал и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, хтори з тей нагоди привитал присутних и визначел же Руснаци зоз шицких местох треба же би цо вецей робели на пестованю своїх традицийних вредносцох.

Госци з Нового Орахова потим нащивели катедралну церкву св. оца Миколая, Огньогасни дом дзе их дочекали члени Добродзечного огньогасного дружтва Елемир Надь и Борис Штранґар, а потим и Водицу, дзе их привитал керестурски парох о. Владислав Варґа.

Нащива Керестуру була закончена зоз полудзенком, музику и друженьом у просторийох Майсторского дому, а по полудзенку бул орґанизовани и шлєбодни час за тих хтори жадаю нащивиц своїх приятельох и родзину у Руским Керестуре.

