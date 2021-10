Госцом досудзени два пенали

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю 10. октобра, у 9. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, русиново фодбалере дочекали лидера на таблїчки, фодбалерох ФК Братства 2019 зоз Приґревици од хторих дожили пораженє з резултатом 0:3 (0:1).

Госци ше од початку змаганя указали як моцна, убавена екипа, лєпше контроловали терен, як у охрани, так и у нападу. На кажду лабду домашнїх госци бавели оштро, аж на гранїци фаула, а цо найважнєйше, барз слаби судия таке бависко толеровал.

У 35. минути, пре нєодлучносц у охрани, госци зоз полушанси даваю перши ґол, и так перши полчас ришую на свой хасен.

У другим полчасу, Русин на штредку терена витворел ровновагу, алє шанси за ґол нє було. Од початку змаганя, найслабши на терену бул главни судия, а ище слабши од нього бул помоцни. Зоз єдного нападу, место же би судия застановел бависко, пре офсайд, вон запискал пенал. Ситуация у хторей ше аж и госци нєсподзивали. Нєодлуга, после вихаснованого пеналу, судия писка ище єден пенал за госцох, та ше други полчас закончує зоз ище двома ґолами за госцуюцу екипу.

За Русин наступели – Деян Кронич, Стефан Тома (Деян Чернок), Александар Кочиш, Реля Ланчужанин, Владан Вуйович, Деян Павлович, Матей Саянкович, Оґнєн Маркович, Янко Кулич, Дарко Сушич, Иван Рац (Филип Вуйович).

На нєдзелю, 17. октобра, Русин госцує у Силбашу дзе одбави змаганє процив екипи ФК Наша гвизда хтора хвильково забера 5. место на таблїчки, два места понад Русина.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)