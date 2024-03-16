Грихи польопривреди – Каин и Авель

Ширцом Европи уж пар мешаци ше орґанизую протести польопривреднїкох. Шицки дзеля менєй-вецей, исти проблеми:„єдза” их вельки картели, субвенциї ше зменшую и компликованши су за менших продуковательох. Обвинєни су за заґадзованє и забранєни велї пестициди, а адекватней замени нєт. И попри шицкого ту и война у України, и прето „скочели” цени гною по нєбо, а вец ше и буджетски пенєж з ЕУ прелял до України. За Українцох нєдосц, за польопривреднїкох ширцом Европи, превельо. А ту и климатски пременки, вилїви, бурї и суши, за котри виновата польопривреда.

Хтора то тераз нєправда нє лєм за Каина, алє источасно и за Авеля, хтори з индустрийну револуцию на истим боку, наспрам тей индустриї. Индустриялизация у капитализму вимага швидки профит. Бог капитализма ше їжи на спомалшене обрацанє капиталу, а коефициєнт обрацаня у польопривреди ше руша од 0,8 до 2,4 док тот розпон у других конарох од 4 до 12 у просеку. Капитализем ше їжи на малих продуковательох, поднїмательох и мали фирми – капитал вимага ґрандиозни формациї хтори наволуєме мултинационални компаниї. Вони беру огромни кредити, а нє мали, котри и з нїзкима каматнима стопами, врацаю огромни пенєж, а нє мали, бо ше капитализем їжи на шицко цо мале, окрем на малого чловека. Мали чловек єдино ок.

Значи грих польопривреди нїяке обрацанє капиталу. Док ше польопривреда интензивовала з машинами и пестицидами же би ше огромни урожаї раз рочнє, закончели зоз заґадзованьом. Вец капиталисти у ЕУ заключели же им нє одвитує жиц у заґадзеней Европи, и почали правиц список пестицидох хтори забраня, (лєм у Сербиї влонї забранєни 117 пестициди). При тим нє финансовани виглєдованя даяких других хемийних єдинєньох хтори отровни пестициди заменя. Нє. Отровни пестициди буду хасновац гевти з вонка Европи, тото Европа увеже, алє єй останє еколоґийно чисте нєбо над ню. И жем под ню. И, гевти найвекши продукователє и надалєй годни, зоз специялнима дозволами котри видава ЕУ, пирскац отровни пестициди. Алє нє и гевти менши продукователє, вони нєстаню.

Препорученя европскей польопривреди же би ше „прелєцело” на орґанску продукцию. И после шицких тракторох, комбайнох, пирскачкох… хтори олєгчали чежку роботу у польопривреди, чий Библийни опис „у креви и зною”, остал найпрецизнєйши опис, аж и з механїзацию, Европейци би врациц людску роботу. У креви и зною. Бо орґанска польопривреда праве тото вимага. Вельо, и каждодньову людску роботу. А праве зме ше єй позбули.

Цо ґениялне ришенє капитализма? Место же би розвила нови нє отровни, або менєй отровни пестициди за польопривреду и розвила машини, роботи за шицки файти польопривредней продукциї, (кед уж випродуковани робот хтори кучи на Марсу), идея врациц ше до библийних часох и шицко робиц ручно, врациц ше до природи и природно умрец коло 40 року живота од вичерпаносци. Нє мам слова.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”