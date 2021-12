Гуманитарна акция закончена, Дудашово достали хижу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Гуманитарна акция за помоц фамелиї Дудаш, хторей початком септембра того року у вельким огню погорела хижа, успишно закончена, понеже тота пейцчлена фамелия з Руского Керестура жиму дочекала у новим обисцу.

Дзекуюци численим людзом хтори донирали пенєж, акция успишно закончена за нєполни два мешаци, та за Дудашових – Зорана, Миряну, Александра, Николу и Зоранового нєрухомого оца Якима, назберане – 384.200 динари и 1.720 евра у Месней заєднїци Руски Керестур, зоз шкатулох за добродзечни прилоги хтори були поставени на седем локацийох у валалє назберане коло 180.000 динари, на динарски рахунок Дудашовим уплацене 80.000 динари, 70.000 динари єднократней помоци достали як социялно загрожена катеґория од Општини Кула, а ту и 3.500 евра хтори Дудашово достали зоз предаваньом порти на хторей була їх хижа.

По словох секретара Месней заєднїци, Михайла Пашу, хтори ґу тому и главни орґанизатор тей акциї, док тирвала акция, зявел ше „позитивниˮ проблем, кед Дудашовим сцигла информация же по конкурсу Министерства за бриґу о валалу, на хтори тиж конкуровали, достали и 1.200.000 динари за купованє хижи.

Як за Рутенпрес виявел Михайло Пашо, того дня кед им бул одобрени конкурс, а за хтори орґанизаторе нє були сиґурни чи прейду понеже по теди аж два фамелиї з Керестура достали хижу, уж було назберане коло 14.000 евра. Власнїки тей хижи зоз Коцура, тиж допринєсли акциї понеже зоз 15.000 евра, цену хижи спущели на 14.000. Вон додал же зоз „звишкуˮ пенєжох, од коло 400.000 динари, Дудашовим буду виплацени длуства хтори направени пре вибудов месарскей и тишлїрскей роботнї споза хижи и купованє потребного алату, а окрем того, у плану купиц и менши трактор, же би Зоран, на тот способ, могол предлужиц зоз свою потедишню роботу месара и тишлїра.

У акциї участвовали и керестурски тапетаре хтори донирали мебель, а з тей нагоди, фамелия Дудаш дзекує шицким хтори участвовали у тей велькей гуманитарней акциї.

(Опатрене 18 раз, нєшка 18)