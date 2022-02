Гуманитарна акция „Цепла жима”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохийни Каритас св. оца Миколая, порушал гуманитарну акцию ,,Цепла жима“ у котрей ше збера огрив и поживу, односно, намирнїци котри мож найсц у шпайзу, за даскельо социялно загрожени фамелиї у валалє.

Шицки цо жадаю участвовац у тей акциї и помогнуц, намирнїци и огрив, котру ше прима виключно у мехох, бо ю иншак нє мож лаґеровац/розношиц, мож однєсц кажди вовторок и пияток од 20 годзин до просторийох Каритасу, або на парохию. Хто жада, акцию може потримац и з пенєжним прилогом.

Каритас акцию „Цепла жима” порушал з євангелским мотом ,,Бо цо сце зробели єдному з тих найменших, мнє сце зробели“ (Mт 25,45).

