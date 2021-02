Гуманитарна вистава „Жвератко душиˮ у Подобовей ґалериї КЦ Кула

КУЛА – Подобова вистава Жвератко души и того року традицийно отримана у Подобовей ґалериї Културного центру Кула. Орґанизатор вистави Здруженє хорих од мултиплей склерози Заходнa Бачка зоз Зомбору, у сотруднїстве зоз Подобову ґалерию Културного центру Кула.

Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич подзековал у свойо мено и у мено Општини Кула же їх труд за добрим сотруднїцтвом препознати.

Попри Милянича, присутних привитала и Юлияна Станисавлєвич, предсидателька Министерства за роботу, борецки и социялни питаня – сектор за защиту особох зоз инвалидитетом, як и Живко Радмило, предсидатель Здруженя Заходна Бачка.

Вистава гуманитарно-предайного характеру и будзе отворена по конєц фебруара.

Пре хвилькову епидемиолоґийну ситуацию, вистава орґанизована у складзе зоз запровадзенима мирами.

