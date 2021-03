Гуманитарни базар за Ваню Романа

ДЮРДЬОВ – Нєформалнна ґрупа гражданох зоз Дюрдьова, на чолє зоз Дюрдьовчанку Душицу Радишич, 21. марца орґанизує Гуманитарни базар „Же би Ваня могол ходзиц”.

Поволую ше шицки гражданє котри жадаю помогнуц єденацрочному Ваньови Романови зоз Дюрдьова, школярови пиятей класи, котрому дияґностикована хорота „склєняних косцох”. Мал вецей опарациї, а од авґуста прешлого року є у кочику. Ваньови потребна операция обидвох ногох, котру окончи ортопед зоз Русиї др Дмитри Попков. Перша операция ма буц у маю, а друга у авґусту. За обидва операциї потребне назберац 12.800 евра.

Донацию мож уплациц на жиро-рахунок Ваньовей мацери, Ксениї Роман. Динарски рахунок: 160-5800100909914-62, девизни у еврох: 160600000085836998, IBAN: RS35160600000085836998.

Гуманитарни базар будзе отримани на пияцу у Дюрдьове на нєдзелю, 21. марца од дванац по петнац годзин, а можу ше приявиц шицки заинтересовани котри жадаю подаровац дацо цо ше на Базару преда за символични пенєж. Обдумани вецей змисти – мож пририхтац сладки и слани печива, предавац бависка, кнїжки и друге. Тиж так, потребне же би ше приявели особи котри помогню у пририхтованю базара и предаваню продуктох з донациї.

Шицки котри жадаю придац донацию за базар треба же би ше приявели найпознєйше по штварток, 18. марца. Приявює ше при Душици Радишич на число телефона 064/4588200. Финансийну помоц за Ваню Романа зоз Дюрдьова мож придац и на грекокатолїцкей парохиї у Дюрдьове, за цо ше заложел домашнї священїк о. Михаил Холошняй.

За операцию Ваньових ногох родичи го муша приявиц по 15. април.

