Гуманитарни базар за Ваню Романового

ДЮРДЬОВ – Гуманитарни базар „Же би Ваня могол ходзиц” за єденацрочного Ваню Романового зоз Дюрдьова требал би буц отримани тей нєдзелї, 28. марца, кед же державни або општински Штаб за позарядово ситуациї нє пооштри епидемиолоґийни мири.

Базар будзе отримани на пияцу у Дюрдьове од 12 по 17 годзин на котрим ше буду предавац рижнородни предмети, а назберани средства буду уплацени за Ваню Романового котрому потреба операция обидвох ногох.

Потераз, за три тижнї од кеди почала акция збераня средствох, назберане за операцию єдней ноги и часц за операцию другей. Средства донировали велї приватни поднїмателє зоз Дюрдьова, здруженя, дружтва, основна школа, поєдинци и други.

Од стреди, 24. марца, средства за донацию потребне уплацовац на рахунок Гуманитарней фондациї „Будз гумани” Александра Шапича, динарски рахунок: 160-6000000844056-66, девизни ЕУР: 160600000084407509, IBAN: RS351606 00000084407509, SWIFT/BIC:DBDBRSBG. Средства мож донировац и зоз посиланьом порученя 982 на 3030, цена порученя 200 динари.

Финансийну помоц мож придац и на грекокатолїцкей парохиї у Дюрдьове, як и до ладичкох у даскелїх дутянох у Дюрдьове.

