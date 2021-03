Давид Тошич освоєл 2. место у плїваню

ЗОМБОР – На завартим городским базену у Зомборе, пондзелок 22. марца, на Окружним школским змаганю у плїваню, друге место у своєй катеґориї завжал Давид Тошич, школяр керестурскей штреднєй школи Петро Кузмяк, туристичного оддзелєня.

На змаганю участвовали коло 100 школяре основних и штреднїх школох Заходнобачкого округу. Школяре основних школох плївали у длужини од 50 метери, у штирох дисциплинох – делфин, хрибтове, першове и шлєбодне плїванє, док штредньошколци, у истих дисциплинох, плївали у длужини од 100 метери.

Право наступу на Державним першенстве у плїваню, хторе будзе отримане 7. априла у Беоґрадзе, здобули шицки школяре хтори освоєли перши места.

Змаганє, зоз примену шицких нєобходних епидемиолоґийних мирох успишно орґанизовал Спортски союз городу Зомбору зоз технїчну потримовку Спортского зомборского клубу Полет и Спортского центру Соко Зомбор.

