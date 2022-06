Давид Чордаш у бенч пресу перши у держави

БАЧКА ПАЛАНКА/РУСКИ КЕРЕСТУР – На державним першенстве у бенч пресу змагатель Давид Чордаш зоз Руского Керестура завжал 1. место у своєй катеґориї субюниорох. Мартин Ґовля у катеґориї юниорох бул штварти.

Чордаш зоз своїма 72-ма килами подзвигнул 85 кґ и то бул побиднїцки резултат, док Ґовля, хтори тиж бул фаворит, подзвигнул 110 кґ, а пре нєсподзивани боль у плєцу вецей ше му нє удало. По словох їх тренера Илони Зарубица, то одлични резултати понеже у тим спорту єст досц вельке число спортистох, а у каждей катеґориї тераз ше змагали од 6-10 змагателє.

Першенство отримане у Бачкей Паланки 28. мая, а у орґанизациї Союзу за повер (power) лифтинґ Сербиї з Беоґраду, дзе уходзи и дисциплина бенч пресу.

Керестурски спортисти у тим спорту вредно тренираю у Боди-билдинґ и фитнес клуб билдер Бачо „Русин” з Руского Керестура котрому власнїк Илона Зарубица. На державне першенство ше пласовали зоз одличнима резултатами хтори пред двома мешацами посцигли на першенстве Войводини.

