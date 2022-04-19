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Дарунок за родзени дзень

автор вл. дїтко 19. април 2022

Йоаким Кечкеш будзе длуго паметац 70. родзени дзень, бо од сина Владимира достал наисце красни дарунок путованє до Шпаниї. Йоаким у младосци бул активни спортиста, ґолман у родним Беркасове у ФК „Сримец”, а любитель фодбалу остал по нєшка. Окреме люби провадзиц фодбалски збуваня у Шпаниї и Анґлиї.

Ювилейни родзени дзень Йоаким преславел 21. фебруара того року, а за спомнути нєкаждодньови дарунок, дознал три тижнї пред тим.

 – Син ми гварел за тото приємне нєсподзиванє и путованє до Шпаниї, до Севилї. Владимир менаджер по фаху, ма свою фирму у Новим Садзе дзе жиє, а вязани є за спорт и фодбал. Вон тиж зоз свою дзивку и товаришами бул уж на тей нєзвичайней и цикавей драги – почина приповедац наш собешеднїк. През розгварку дознаваме же 23. фебруара з Нового Саду Йоаким зоз сином рушел до Будапешту, а вец, на седем годзин рано мали авион за Севилю. Гвари же гоч му уж 70, першираз лєцел на авиону, а путованє тирвало три годзини. Кед сцигли, у Севилї виєднали квартель у центру города, а город, гвари, анї кус нє мали и ма коло 700 000 жительох. Находзи ше у покраїни Андалузиї, нєдалєко Ґибралтар, а прейґа Мароко. Велї оталь рушели на драгу у якнох, а кед сигли до Севилї мушели ше позруцовац, бо там було 20 ступнї. После змесценя и окрипеня, шлїдзело обиходзенє спомнутого городу.

ПРОСТО НА СТАДИОН

А вец пошол и на перше змаганє, цо и бул основни мотив за тото нєкаждодньово путованє. Домашнї Бетис бавел змаганє процив Зениту з Русиї.

– На стадиону Виля Марин було коло 50 000 патрачох. Бул сом годзину пред тим на стадиону, а уходнїца коштала 100 евра. Резултат на концу бул 0:0, слово о змаганю у Евролиґи, а Зенит випаднул. Ми навияли за домашнїх. У нїх спортске навиянє, нє як у нас, а кед полчас, вец патраче то вихасную же би дацо заєдли, поєдли сендвичи, або тото цо принєсли зоз дому. Пошвидко було ище єдно змаганє медзи Севилю и Бетисом. То домашнї дерби, як кед у нас бавя Червена гвизда и Партизан, односно, слово змаганю у домашнїм першенстве. Победзела Севиля зоз 2:1, а змаганє було на 16 годзин, на стадиону у Севилї хтори ше вола Пизюан. Било тиж коло 50 000 патрачох, було барз цепло, алє нєвироятне дожице –  гвари Кечкеш.

Наших людзох, та и фодбалерох єст вшадзи, та так и у Севилї бавя Дмитрович хтори ґолман, а ту и и Ґудель. Дмитрович ше позна зоз синовим колеґом и обезпечел им ґратис уходнїци, та шедзели у першим шоре на стадиону.  После Севилї, драга их далєй одведла на змаганє до Малаґи дзе путовали два годзини. Малаґа бавела процив Картаґини и резултат бул 1:1. У Малаґи преспали, а вец ознова на авиону лєцели до Будапешту з хторого ше врацели до Нового Саду.

ЧАРИВНА СЕВИЛЯ

– Севиля барз красни город, маю красну Шпанску площу, ту ше находзи и озеро и штири мосцики и вельки парк. Ту и рика Ґвадалкивир, улїци узши, а шицко зоз каменя. Нащивели зме и Кориду хтора була празна, бо нажаль, теди нє було змаганя, алє борби з буяками у тей жеми барз популарни, вше єст коло 9 000 патрачох  и Шпанци по тим барз познати. Єден вечар бул резервовани и за Фламенко, национални танєц з кастанєтами, и то було наисце дожице, а облєчиво маю барз красне и розкошне. Нє врацели зме ше зоз Шпаниї, а же бизме нє пробовали шпански найпознатши єдла „паелю” и „тортилї”, а мой Владимир бешедує и по шпански, та зме нє мали проблем згвариц ше на явних местох – приповеда Кечкеш.

Нєт дилеми, тото путованє му останє занавше у паметаню, бо гоч часто зоз супругу Наду путую на рижни туристични дестинациї, у Шпаниї пребувал без супруги, алє то було цошка окреме. Кед ше скапча фодбал и туристични одпочивок, то наисце нєкаждодньове, и остава занавше у найкрасшим паметаню.

ПОМАРАНЧАТА И ЛИМУНИ

Йоаким нам гвари же барз красни упечаток и кед видзел же у Севилї на драже рошню помаранчата и лимуни як цо у нас на улїци у валалох єст рижни овоцово древка. Вихасновали нагоду же би и коштовали, так як кед ми старгнєме з древа яблуко.

 ФАРТУХИ ЯК СУВЕНИРИ

Кед ше приходзи з далєкей драги, а окреме з иножемства, вец якош обичай же ше дому нє приходзи на празно.

– Поприношел сом рижни сувенири, прикраски и маґнети хтори ми останю як памятка на спомнуте путованє, а супруги Нади сом принєсол даскельо фартухи з мотивами Шпаниї – гвари Йоаким.

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