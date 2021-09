Дацо шмишне

Случело ше вам дакеди же кед отворице фрижидер, а воно – нєт цо поєсц? Нє так же нєт. Вше на задку зґурнути полупразни дунєц з маджуном, начати квашени огурки, майонез, кечап, лєбо таки джиджа-биджи.

И розумлїве. Ша, наєме ше и салами, паштети, колбаси… Кед пойдзеш купиц дацо, та вше єдно те исте. Цо же биш инше дала за фриштик чи вечеру тинейджером хтори, лєм цо рознєю уста, уж сцу же би були натохмани з дачим?

Додня рано сом нїґда нє випекала нїяки прої, кифлочки, лепинї, и цо ци я знам. Нє. И нїґда нє будзем. Дзеци звикнути вчас ставац и вчас фриштиковац, а розцаговац цесто на шейсц рано одбивам. Ево, така сом мац, та.

Тих дньох, як почала школа, лєм чуєш як дахто крашнє отвера дзвери на фрижидеру, и нєодлуга лупнє з нїма.

– Маме дацо за єдзенє? – думам же тото питанє чуєм петнац раз на дзень.

– Там ци фрижидер, та себе вежнї цо сцеш.

– Стварно, мамо, маме дацо?

– Га маме! Шицко цо у фрижидеру за єдзенє.

Вец знова отвераю фрижидер, фуча, прекладаю… Вец отворя кухньово орманчики и глєдаю еврокрем, кекси, гоч цо.

Розумим их. Вше би дацо єдли. Рошню, тренираю, троша ше… Паметам, кед сом була у їх рокох, та кед сом сцела поєсц дацо таке шмишне, убегла сом нука, одкрала фалаток хлєба, пущела на ньго жимну воду и поцукровала. То ми було досц.

Нє сануєм им нїч. Най дзеци єдза. Лєм же то вше барз добре оправданє (шицким). Кед, наприклад, знам же єст купени кекси, чоколади и друге, вше ше их ма подзелїц. Так випаднє же маме свою шмишну математику. То значи же шицко цо ше є, дзелї ше на штири єднаки часци. Уж знам точно преценїц дзе треба точно розрезац колач у тепши.

А и тото виволам. Дакеди ше случує же, кед лєгнєм спац, а лєгам вчас, мож чуц як ше дзвери од фрижидера отвераю, лєбо завераю. Знам же то мой кухтари. Дума себе же шпим, та гайд. Мушим найсц дзе мож купиц тот сензор цо як швиня ґруглї кед ше отвера фрижидер. Думам же нам то будзе шицким добри корективни фактор.

Знам же нїкому з нас нєодлуга нїч вецей нє будзе шмишне, бо тото треба и потрошиц. Алє, нє будзем ше секирац коло того. Чи нєт красше як кед ше фамелия позбера коло стола? Док одрошню, та най конча кажде себе, а по теди – смачного!

