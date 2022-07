Два дружтва госцую на „Лемковскей ватри” у Польскей

ЖДИНЯ (ПОЛЬСКА) – Од 22. по 24. юлий у Польскей ше отрима 40. ювилейни Фестивал лемковскей култури „Лемковска ватра” у Ждинї. На Фестивалу того року наступя КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова и УКУД „Калина” зоз Индїї. То першираз одкеди ше отримує фестивал же наступя два колективи зоз Сербиї.

На фестивалу наступя, попри домашнїх, и колективи зоз України, Словацкей и Канади. Програма тогорочного фестивалу почнє на пияток, 22. юлия, у пополадньових годзинох, кед торжествено будзе запалєни огень на 40. „Лемковскей ватри”. Пияток пополадню на фестивалу наступя и члени дюрдьовского куд-а зоз даскелїма фолклорнима точками. На главним концерту, на соботу пополадню, 23. юлия, наступи УКУД „Калина” зоз Индїї, и ознова КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова.

На соботу будзе отримани парастос жертвом насилного висельованя Лемкох зоз Польскей после Другей шветовей войни, а Фестивал будзе закончени зоз торжественим гашеньом огня 40. „Лемковскей ватри” у вечарших годзинох.

Под час тогорочного Фестивалу, у Новици, месту дзе народзени Богдан Игор Антонич, найвекши поета Лемковщини, будзе з нагоди 85-рочнїци його шмерци отворена лемковска древена спомин хижа. Вона будзе здогадовац на того поету у часох хтори приходза.

На фестивал до Ждинї одходзи и вецейчлена делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї, на чолє з його предсидательом Боґданом Виславским, партнерскей орґанизациї Обєднаня Лемкох у Польскей котра главни орґанизатор того фестивала.

