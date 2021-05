Два схадзки – нараз

НОВИ САД – У Руским културним центре у Новим Саду, вчера отримани два схадзки Националного совиту рускей националней заєднїци. На дньовим шоре тей дванастей порядней схадзки члени прилапели значни одлуки, а одношели ше на приношенє одлуки о менованю членох управяцких целох установом чий НС снователь.

Насампредз з векшину гласох прилапена одлука о менованю двох членох Роботного цела Проєктни биро. На место двох членох того цела, хтори задзековали, меновани Єлена Дудаш и Зинеида Будински.

Прилапени и предклад за менованє нового директора, як и членох Управного и Надпатраюцого добору Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”. Єдногласно за директора вибрани Славко Орос як и члени УО и НО.

Потим шлїдзели точки хтори ше одношели на менованє членох управних и надпатраюцих одборох Завода за културу войводянских Руснацох и Новинско-видавательней установи „Руске слово”. З оглядом же було вецей предложени лїстини – два предклади за УО Завода за културу и три предклади за УО НВУ „Руске слово”. Члени Совиту ше з тей нагоди опредзелєли за тайне гласанє о предложених менох.

За членох УО Заводу за културу войводянских Руснацох, спрам числа гласох вибрани: Наташа Макаї Мудрох, Аня Делач, Миряна Дєкич, Борислав Сакач, Любица Отич, Йоаким Стрибер, Весна Раґаї-Цап, Далибор Болдиш, Андрей Орос, Владимир Сабадош, Мирко Преґун и Вероника Вуячич.

За членох УО НВУ „Руске слово” спрам числа гласох вибрани: Мирон Сабадош, Мирослава Даждиу, Деян Бобаль, Любомир Папуґа, Єлена Буила. Спред занятих за членох УО меновани Татяна Чулум, Блаженка Хома Цветкович и Микола Цап. За членох Надпатраюцого одбора НВУ „Руске слово” вибрани Борис Маґоч, Весна Еделински и Славица Фейса. За нового предсидателя УО НВУ „Руске слово” менована Златица Няради.

Пре процедурални препущеня же нє меновани предсидатель УО Завода за културу войводянских Руснацох кед тота точка була на шоре, по отриманей порядней дванастей схадзки Националного совиту Руснацох, отримана и тринаста. На дньовим шоре тей схадзки Совиту була лєм єдна точка дньового шора – вибор предсидателя УО Заводу за културу войводянских Руснацох. За нового предсидателя УО Заводу вибрана Наташа Макаї Мудрох.

Члени Совиту прилапели и одлуку о посиланю допису компетентним службом у општини Кула же би розпатрели можлївосц адекватного ришеня проблема на крижней драги у центре Руского Керестура пре безпечносц школярох и жительох у валалє.

Тиж так, прилапйованє одлукох Вивершного одбору Националного совиту Руснацох будзе окончене прейґ електронскей схадзки.

