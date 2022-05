Двойо дзеци достали Першу причасц

БАЧИНЦИ – Вчера, на Нєдзелю шлєпонародзеного, у церкви Святого апостола и єванеглисти Луки було шветочно, бо школяре другей класи основней школи, Михайло Пап и Антония Рац, достали Святу Першу причасц.

Службу Божу служели о. Юлиян Рац, протоєрей ставрофор и парох у Новим Садзе и о. Дарко Рац, протоєрей ставрофор и парох у Бачинцох.

Як памятку на тоту значну подїю у християнским живоце, после пригодней програми, о. Дарко Рац першопричашнїком подаровал дипломи и пацерки.

(Опатрене 96 раз, нєшка 96)