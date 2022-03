Двойо школяре ше пласовали на окружне змаганє зоз анґлийского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – Двойо школяре зоз осмей класи Основней школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” ше пласовали на окружне змаганє зоз анґлийского язика.

Пласман на окружне змаганє себе обезпечели зоз участвованьом на општинским змаганю котре отримане прешлого тижня у Крущичу у ОШ „Велько Влахович”, участвовали тройо школяре зоз Керестура, Елена Шомодї и Алекса Ґолубович обидвойо завжали друге место зоз по 36 од 40 боди, цо и було найвецей.

Зоз керестурскей школи ше змагал и Дамир Надь котри ше нє пласовал далєй, алє ше тиж визначел понеже освоєл 30 боди, цо тиж лєм за кус менєй од трецого места.

Окружне змаганє зоз анґлийского язика будзе отримане 9. априла у Зомборе.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)