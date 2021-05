РУСКИ КЕРЕСТУР – На окружним змаганю з анґлийского и нємецкого язика, хторе отримане внєдзелю 9. мая у Штреднєй медицинскей школи Др Ружица Рип у Зомборе, двойо школяре керестускей Ґимназиї освоєли треци места.

Обидвойо школяре IV2 оддзелєня освоєли 3. место, Наташа Кутни зоз нємецкого, а Страхиня Булатович зоз анґлийского язика, и обидвойо ше пласовали на Републичне змаганє, хторе будзе отримане 23. мая у Беоґрадзе.

