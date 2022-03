РУСКИ КЕРЕСТУР/ЧАЧАК – На Школским першенству у каратеу, котре отримане прешлого викенду у Чачку, двойо школяре керестурскей штреднєй школи призначели красни успихи – Ґлориян Штранґар завжал треце место и Дїкич Александра освоєла друге место.

Штранґар ше змагал у катеґориї до 70 кґ перших и других класох, а Дїкичова у катеґориї до 59 кґ трецих и штвартих класох. Обидвойо тренираю за кулски Карате клуб Гайдук.

