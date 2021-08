Делеґация за Шветови конґрес и Форум русинскей младежи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор Рускей матки на своєй схадзки 19. авґуста зложел список особох хтори у делеґациї РМ пойду на XVI Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох (РРЛ) и X Шветови форум русинскей младежи, хтори буду отримани од 9. до 11. септембра 2021. року у Кринїци у Польскей.

Спред Рускей матки и спред Форума младих Рускей матки буду участвовац шлїдуюци делеґати Дюра Папуґа, проф. др Михайло Фейса, Наташа Макаї Мудрох, Зинаида Будински, Наташа Перкович, Янко Гарди, проф. др Ярослав Катона, Иґор Перкович и вожач Далибор Болдиш.

Як Рутенпрес дознава, состав делеґациї РМ бул условени од орґанизатора насампредз зоз тим же на подїї можу пойсц лєм особи котри вакциновани зоз вакцинами цо припознати у жемох ЕУ.

