Делеґация зоз Словацкей нащивела Руски Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре вчера пребувала делеґация з Републики Словацкей зоз Уряду за Словацох котри жию за гранїцу, на чолє з директором Миланом Яном Пилипом, котри по народносци Русин, активни у русинским руху, а Русинох представя у державним совиту за национални меншини. Зоз словацку делеґацию присутни бул и заменїк амбасадора Републики Словацкей у Беоґрадзе пан Иґор Венцел.

Зоз домашню Олену Папуґа, госци нащивели Школу Петро Кузмяк дзе их привитала о. д. директора Наталия Будински хтора госцох упознала зоз тим як функционує образованє на руским язику, од першлосци по нєшкайши час.

Госци потим як опатрели Школу нащивели и шедзиско Националного совиту Руснацох дзе их дочекал предсидатель Борислав Сакач и заняти у Служби Совиту хтори го упознали зоз роботу Совиту, а вшадзи ше бешедовало и о потерашнїм сотруднїцтве, та можлївосцох за наступне, нашей заєднїци зоз старим крайом одкаль и пан Пилип походзи.

Нащива госцох далєй одведла до катедралней церкви св. оца Миколая дзе их привитал парох о. Михайло Малацко котри их кратко упознал зоз историятом приходу до тих крайох и самей парохиї, а обишли и крипту под катедралу дзе поховани владикове.

Остатня дестинация нащиви було Марийово святилище Водица, дзе госцом вислужени и полудзенок, хтори обезпечела Школа.

По словох Олени Папуґа, тоту урядову нащиву пана Пилипа словацкей дияспори, вихасновали же би ше упознал и зоз животом Руснацох у Сербиї, цо по єй словох наш добри приклад за Словацку, тиж и функционованє нашого Националного совоту.

Папуґова тиж наглашела же у будуцих нащивох будзе ше глєдац способ як зоз Словацку витвориц партнерства у конкурованю на конкурси Европскей униї.

