Делеґация Каритасу з Италиї нащивела Шид

ШИД – Делеґация Каритасу Италиї, з Болцана, нащивела вчера Шид, а у делеґациї були директор Каритасу Болцано Паоло Валенте, як и координатор Каритасу Болцано за иножемство Фабио Молон, а з нїма бул и координатор Каритасу за Срим Петар Дуїч.

У Лєтнєй владическей резиденциї их привитал о. Михайло Режак, парох у Шидзе и декан сримски, хтори их упознал з историятом Руснацох и нашу церкву, як и Евґения Данчо и Дубравка Мохнацки зоз Служби хижного допатраня.

Госци з Италиї дополадня нащивели Прилапююци центри за миґрантох у Адашевцох и Принциповцу, а у пополадньових годзинох нащивели и дзепоєдних хасновательох о хторих ше стара Служба хижного допатраня Шид.

