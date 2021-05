Делеґация Представнїцтва Републики Сербскей у Беоґрадзе нащивела општину Шид

ШИД – Делеґация Представнїцтва Републики Сербскей у Беоґрадзе вчера була у нащиви општини Шид и перше нащивели Вишнїчево и етно хижу „Филипа Вишнїча“, а потим и його памятнїк у центру валала, а шеф Представнїцтва Младєн Цицович валалскей библиотеки подаровал 300 кнїжки.

Делеґацию потим у Општинскей управи приял предсидатель Општини Шид Зоран Семенович и у розгваркох конастатоване же, окрем културних, треба запровадзиц и други вязи.

Делеґация нащивела и Народну библиотеку „Симеон Пищевич“ дзе подаровали 350 кнїжки, як и Ґалерию малюнкох „Сава Шуманович“ и Музей наївней уметносци „Илиянум“.

