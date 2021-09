Делеґация Рускей матки путує на Шветови конґрес РРЛ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Осемчлена делеґация Рускей матки на чолє з предсидательом Дюром Папуґом, нєшка одпутує на XVI Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох (РРЛ) и X Шветови форум русинскей младежи, хтори буду отримани од 9. до 11. септембра у Кринїци у Польскей.

На програми Шветового конґресу и Форуму младежи буду звити о роботи медзи двома конґресами, и звит о роботи членских орґанизацийох зоз 10 жемох, а тиж и Конґресних комисийох, а потим и плани роботи за наступни период.

