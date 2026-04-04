Гваря мудри людзе же демократия нє совершена система, алє же єдноставно лєпши нє маме и же ше прето мушиме тримац демократиї. Мнє то вше звучало якош мазохистично, яґод кед би ми дахто гуторел „га гей, жиєме у блаце, алє лєпше у блаце як у огню”. Га, миле, правда, лєпше, алє то вец то? Треба же би зме були цихо и же бизме ше предлужели давиц у тим блаце?

Дораз най вам повем, мам я мойо идеї як би демократию могло оправиц, алє ми мудри людзе гварели же то нє мож так як я задумал. Нєраз сом ше розправял о тим же би людзом спод одредзеного коефициєнта интелиґенциї требало забранїц право гласа прето же нє маю капацитет же би критично роздумовали и спатрали ширшу слику. Контраарґумент бул же зме ше телї роки борели за право гласа каждого поєдинца и же кажде ма право на вибор, же то нашо цивилизацийни здобутки. Изем ти здобутки.

Подобни одвит и на идею же би дияспори требало забранїц гласац у жеми зоз хторей пошли пред трома лєбо пейцома роки. Нїби, вони ше раз враца и треба же би могли одлучовац о тим дзе ше врацаю. Думам себе, ґарант, пошли там дзе им лєпше и тераз ше „као” враца ту одкадз сцекли. На концу концох, кед же ше и враца, ниа им право гласа, та най ше бавя на виберанки, а док жию там даґдзе – чао, здраво.

Мам я ещи даяки идеї, алє розумице идею: право гласа треба огранїчиц, а нє преширйовац. И може то звучац як фашизем, диктатура, алє будзме реални, цо бисце волєли: же би о вашей судьби и напряму у хторим держава треба же би ишла одлучовал дахто пре кого на фляши у хторей хлороводонїчна квашнїна пише же ше квашнїну нє шме пиц и пре кого на леґо коцкох пише же их нє треба класц до устох, бо ше мож задавиц, чи би можебуц було лєпше кед би гласац могол лєм дахто хто мерковал у школи, хто зна штудирац и кому на розум нє приходзи же би пил хлороводонїчну квашнїну? Кед лєпше роздумам, можебуц би найлєпше було познїмац шицки упозореня зоз каждей амбалажи и препущиц ствари природней селекциї, та вец о даяки пейц роки отримац виберанки.

Добре, карикирам и превершуєм и єст ту громаду други фактори, алє поента у тим же демократия така яка є нє роби добре, єдноставно ше погубела. На концу концох, демократия на власц приведла Гитлера, Трампа и хто зна келїх других хтори правели лєм чкоду, гаос и шмерц.

А можебуц и нїч зоз того цо сом написал нє важи, можебуц лєм треба вжац кокици, патриц на тото препаданє цивилизациї як даяки филм и чекац конєц. Можебуц лєм треба пущиц най ше шицко розпаднє, и почац од початку.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.