Дератизация будинкох и явних поверхносцох у вербаскей општини

ВЕРБАС – Новосадска „Циклонизация” у януару почала вельку акцию защити здравя гражданох и їх маєтку од чкодлївих глодарох котра будзе тирвац по марец, а дератизация треба же би облапела цалу територию општини Вербас.

Партнер „Циклонизациї” у тей акциї то Општина Вербас. Як поведзене у сообщеню, кед слово о явних поверхносцох з дератизацию облапени парки, депониї, теметови, як и фекална и атмосферска канализация. Дератизация окончена и на побрежю Велького бачкого каналу.

У рамикох тей акциї, препарат доставени и до месних заєднїцох на териториї општини, так же гражданє котри у своїх ґаздовствох маю проблем зоз чкодлївима глодарами, препарат можу безплатно превжац у своїх локалних канцеларийох.

У акциї ше хаснує сучасни биоцидни препарат високей ефикасносци, а гражданє упутство за хаснованє и мири осторожносци достаню на амбалажи. Препарат наменєни за зоперанє глодарох у ґаздовствох, явних обєктох, индустрийних обєктох и на фармох.

Зоз порядним орґанизованьом тей акциї, општина Вербас представя єдну зоз комунално ушорених локалних заєднїцох у Сербиї котри систематски водза бриґу о защити здравя шицких гражданох од цалого спектру оберацих хоротох чийо преношителє чкодлїви глодаре. Глодаре преноша вецей як 30 хороти, а спричинюю и други чкоди, прето барз значне же би їх численосц була под систематску контролу, заключене на концу сообщеня.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)