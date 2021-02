Дефиновани деталї у вязи зоз швидку транспортнїцу през општину Кула

КУЛА – Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич и його сотруднїки, вчера отримали схадзку вєдно зоз тимом проєктантох фирми MHM-Projekt доо Нови Сад, хтори анґажовани на виробку проєкту швидкей транспортнїци – гранїчни преход зоз Мадярску (Бачки Брег)–Зомбор–Кула–Вербас–Србобран–Бечей–Кикинда–гранїчни преход зоз Румунию (Наково).

Тема роботней схадзки була превозиходзенє можлївих препреченьох под час вибодуви швидкей транспортнїци. На схадзки утвердзене же у Кули буду два уключеня на трасу, при индустрийней зони и на липарскей драги, же би ше терховни транспорт преунапрямел зоз центру Кули, док Червинка и Сивец буду мац по єдно уключенє. На схадзки потвердзене и же роботи на вибудови швидкей транспортнїци почню концом рока.

