Децениї прелєцели раз-два

Кажде малженство почина зоз обецунку же ше супружнїки буду любиц, почитовац и жиц щешлїво по конєц живота, медзитим, статистика указує же ше кажде штварте малженство у Сербиї закончи зоз розиходзеньом. Рижни причини прецо супружнїки после одредзених рокох надумаю рушиц кажде по своєй драги, алє мало єст тих хтори, попри шицких животних почежкосцох, вєдно дочекаю 60 роки заєднїцкого живота.

Приклад такей малженскей пари Амалия и Владимир Джуджарово з Руского Керестура хтори ше першираз упознали давного 1960. року, такой о рок ше и повинчали, а пред мешацом, 24. авґуста, преславели диямантску свадзбу. Як найкрасши хвильки и найвекшу радосц визначую народзенє своїх дзецох – Наталиї, Єлени и Янка, потим и осмерих унукох и штверих праунукох, а чежки периоди, хтори часц каждого живота, як гваря, найлєпше цо менєй споминац. Роки им прелєцели, тераз жию скромни пензионерски животи, а „ключˮ длугого и щешлївого малженства була им фамелия и вира, довириє и тото же ше тримали єдно другого и у добрих, и у чежких часох.

– Упознали зме ше кед ми було 16 роки, на мой родзени дзень. Владови, ше того дня женєл пайташ, та сом зоз пайташками пошла „под свадзбуˮ опрез Мензи – почина андя Амала о своїм першим стретнуцу зоз терашнїм супругом Владом.

– Пайташ ше женєл, а я видзел яке то фине буц под покрейтку, та такой и я пожадал найсц дзивку. Теди сом мал 18 роки, кус вецей. Було то у фебруару 1960. року – надовязує ше бачи Владо, а його супруга предлужує:

– Як зме ше упознали, о рок зме ше надумали и побрац. Понеже ше теди ше нє могло винчац скорей 18 рокох, мушели зме пред винчаньом пойсц до провкатора, односно адвоката, до Кули, же би ми „направелˮ роки. так же сом 23. авґуста наполнєла 17 и пол роки, а 24. авґуста нам була свадзба – здогадує ше наша собешеднїца.

ЧАСИ МЛАДОСЦИ

По здогадованю старших, позната була „Зелена баштаˮ, хтора була при Младежским доме и прицаговала велї ґенерациї младих. Було ту танцу, забави, франти, друженя, упознаваня, та як и велї други, и Джуджарово ше дзечнє здогадую як там препровадзовали свойо „часи младосциˮ

– Всоботу зме ишли до кина, а внєдзелю на иґранку до „Зеленей баштиˮ. У кину зме лєм шедзели, приповедали, дружели ше, а внєдзелю ишли на музику до Мензи. Здогадуєм ше, опрез Мензи, доокола були поставени лавки, та ше мацери ходзели припатрац. И у „Зеленей баштиˮ, од Маковского шора бул мурик, та и ту мацери ходзели закуковац, єдна прейґ другей ше ґрабали да видза цо роби младеж – приповеда з ошмихом наша собешеднїца.

ЖИВОТ НА САЛАШУ

Же живот младих дакеди нє бул преткани лєм зоз друженьом и розвагу, потвердзую и Джуджарово, и додаваю же ше чежко робело, а до динара, окреме до хижи, нє могло так лєгко дойсц.

– Млади теди нє плановали тельо вельо напредок як тераз. Вчас ше брали. И ми, як ше повинчали, пошли жиц на салаш. Там жил Владов брат з їх родичами, та нас було пецеро. Робели зме од рана до вечара. Но, як ше гвари, да маме тот розум а „гевтиˮ роки, иншак бизме поступели. Заш лєм, млади треба цо скорей же би ше осамостоєли, же би ше им на старосц нє видзело же робели на других, а же нїч нє мали. Но, алє теди були таки часи. Нє лєм ми так прешли – приповеда Амала.

Теди, по словох Джуджарових, у валалє найвецей було конопи, хтора була главне жридло заробку, покля ше нє почало садзиц паприґу. И теди велї млади одходзели до иножемства, окреме до Австралиї и Нємецкей, алє бачи Владо живот у цудзини без своїх троїх дзецох, нє могол задумац.

– У валалє найвецей було конопи, вона була главна док нє пришла паприґа, а вец вона давала найвекши заробок. Нїзач ше тельо пенєжи нє доставало як з паприґи. Ми жеми нє мали вельо, та зме нє мали анї вельки приходи. Кед паприґа нє пошла як треба… було чежко. Було вельо трошки за парастох, а пенєжу мало – здогадує ше бачи Владо и додава же кажди чежки момент за тоти 60 роки, бул вязани за нєдостаток пенєжу.

О ПРЕШЛОСЦИ ЦО МЕНЄЙ, БО Ю НЄ МОЖ ПРЕМЕНЇЦ

– Теди барз вельо людзе ишли до Нємецкей, и добре заробели, алє и там хто як прешол. И я могол пойсц кед сом бул млади, алє нє могол бим витримац лєм два раз до рока видзиц дзеци. Кед сом видзел як шицки тройо бежа ґу мнє каждираз кед ше врацам зоз поля… нє могол бим без нїх. Та гоч бим и раз на дзень єдол. А було чежко. Но, борели зме ше як зме могли, а вше було и таких людзох хтори нам помогли, пожичели пенєж. Були зме парасти, та дзеци кед видзели цо ми робиме, гоч були мали, лапали ше и сами до роботи. Кед зме одходзели на польо, а син нє могол з нами, бо бул ище мали, та кричал нагнївано за нами – „будзеце видзиц док ви будзеце стари, та будзеце шедзиц под орехом, а я пойдзем на польо!ˮ – памета бачи Владо, а його супруга предлужує:

– Найважнєйше нїґда нїкому нє завидзиц. Хто цо ма, то його. Нїґда зме нє були таки же аж най ше розхориме, бо дацо сцеме, а нє маме. Тиж, барз важне, забуц шицки чежки хвильки и паметац лєм добре. Нє роздумовац о прешлосци и нє споминац ю вельо. Нє обтерховйовац ше з прешлосцу бо може лєм чкодзиц, а пременїц ю нє мож. Без огляду на шицко, младим бим совитовала най ше поберу, бо живот зоз пару вельо красши.

Джуджарово и нєшка скромно жию. Як гваря, польопривредни пензиї им мали, по 12 000 обидвойо, та док поплаца рахунки, мало цо и останє. Но и попри тим, вони богатство нє мераю з пенєжом. Як гваря, їх найвекше богатство, и найкрасши хвильки вредни живота, вязани за їх дзеци, унуки, а тераз уж и праунуки, и да можу, гваря, мало єст того цо би пременєли.

– Барз нам швидко прешли тоти 60 роки. Кед ми дакеди стари людзе гуторели як то живот швидко прейдзе, я нє верела. Робиш, бежиш, оганяш за пенєжом, и док ше пообрацаш, живот прешол. Мали зме барз чежки часи алє… витримали зме. И дзеци, наисце, найвекше богатство и найвекша радосц. Маме и осмеро унучата и штверо праунучата. Прето зме и одлучели преславиц 60-рочнїцу шицки вєдно. Слизи радосци нам сами ишли. Нажаль, нєт вельо таки нагоди, бо кажде ма своєй роботи, свойо обовязки, алє слава Богу ту су, нє сами зме, и то нам найважнєйше – закончує Амалия.

ПО СТАРИХ ОБИЧАЙОХ

Як толкує Амалия, питанки у тот час були у „Керемпухуˮ, у будинку обок при нєшкайшим Доме култури, а свадзба була у Мензи. Млода з дому перше пошла до Керемпуху, дзе були и гудаци, на поладнє бул полудзенок, а по полудзенку отамадз ше млодu вибералo…

– После питанкох ше ишло до винчаня, до церкви, а зоз церкви до Мензи. У Мензи була лєм млодийова родзина, а вечаром млодова родзина приходзела зоз тортами, млода их на дзверох дочековала и обочковала и то ше волало же приходза приданци. Потим ше служела вечера, и вец була свадзба аж до рана. Покус то чудне же ше питанково мушели розисц дому после питанкох, и вец приходзиц аж на вечеру, алє, так теди було – приповеда андя Амала.

