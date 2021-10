ШИД – Предсидатель Општини Шид Зоран Семенович вчера приял Деяна Йокича з Ямени, валала у општини Шид, єдного з найлєпших спортистох у параштреляцтве хтори освоєл числени награди на домашнїх, европских и шветових змаганьох.

З тей нагоди му придата малокалиберска пушка „Валтер КК 500“ з опрему дзекуюци средством хторе обезпечело Здруженє осиґуровачох Сербиї, а пушку му придал секретар спомнутого здруженя Душко Йованович.

