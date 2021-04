Деян Павлович нови предсидатель „Пакту Рутенорум”, Янко Хома заменїк

Янко Хома и Деян Павлович

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени Здруженя гражданох „Pact Ruthenorum” всоботу, 3. априла, отримали схадзку на хторей єдногласно вибрали Деяна Павловича за нового предсидателя, на мандат од двох рокох, а за його заменїка Янка Хому.

Схадзка отримана понеже потерашнєй предсидательки Пакту Ясни Медєши, як и заменїкови предсидателя Даркови Папуґови вишли мандати.

Попри Павловича и Хому, до Управного одбору „Пакту Рутенорум” вибрани и Наташа Гайдук, Ивана Планчак и Дарко Папуґа, а Скупштини предшедовал Мирослав Виславски.

На схадзки були даєдни стари члени „Пакту Рутенорум”, алє и нови, хтори ше праве тот дзень учленєли до того Здруженя. Пактовци поволую и шицких других заинтересованих младих хтори ше сцу анґажовац же би ше им придружели.

Пременки у членству посила ше до Аґенциї за привредни реґистри (АПР), после чийого ришеня вибор на тоти функциї будзе и урядови.

