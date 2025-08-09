Вирски животРутенпресТексти

Дзвони однєшени на обновйованє (фото)

автор М. Тамаш
ВЕРБАС – Дзвони у грекокатолїцкей Церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше, хтори нє дзвоня уж вецей як трицец роки, штварток 7. авґуста зняти и однєшени на рестаурацию. То два дзвони, єден з 1859. року од коло 150  кили, а други з 1928. року од коло 300 кили.

Вельку роботу знїманя дзвонох з турнї окончели Мирослав Загорянски и сотрунїки зоз лївальнї „Промил” ДОО зоз Жаблю, у хторей ше окончи рестаурацию. Електрификацию дзвонох ше зроби док ше их враци на турню вербскей церкви, так же ше дзвонєнє годно реґуловац прейґ телефона.

Дзвони у Грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше нє дзвонєли барз длуго, вецей як трицец роки, бо ше могло дзвонїц лєм зоз цаганьом штранґох. Прейґ звучнїка шє емитовало знїмок дзвонєня.

Вкупна вредносц роботох 840.630 динари, з того за електрификацию дзвонох треба видвоїц 281.208 динари, и то будзе плациц церква. Знїмане, одношенє, обновйованє, врацанє и поставянє дзвонох до церкви, вредносц роботох у суми 559.422 динари донация фамелиї Загорянски и фирми „Промил”, чий власнїк Мирослав Загорянски по походзеню з Вербасу.

Лївальня „Промил” ДОО Мирослава Загорянского занїма ше з вилїваньом металох та и правеньом, рестаурацию и електрификацию дзвонох и за остатнї три роки виляли вецей як седемдзешат дзвони, углавним за церкви и манастири Сербскей православней церкви.

