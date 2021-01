РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни парохиї св. оца Миколая внєдзелю, 10. януара до „дзвончкаˮ як пенєжни прилоги назберали 106.300 дин и 80 еври, за подруче у Горватскей котре настрадало од жемотрешеньох хтори ище вше тирваю.

Зберанє помоци порушане по препоруки нашого владики епарха Георгия Джуджара одн. Владическей конференциї Кирила и Методия и то би мало буц и у других наших парохийох односно, у шицких католїцких владичествох.

