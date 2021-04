Дзеверо школяре покладали руски язик

ДЮРДЬОВ – И маломатуранти зоз Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьова пияток 9. априла и всоботу 10. априла покладали перши пробни Закончуюци испит. Тест робели пейдзешат шесцеро школяре, тройо по ИОП програми.

Пияток маломаторанти виполньовали тест зоз математики, а всоботу перше з мацеринского язика, односно зоз сербского и руского, а потим комбиновани тест зоз пейцох предметох.

Руски язик покладали пецеро маломатуранти вецей як прешлого року, односно дзевецеро, и шицки су зоз руского оддзелєня осмей класи. Векшина школярох ма думанє же тест зоз математики бул найчежши, а найвецей их ше ище вше нє одлучела котру штредню школу упишу.

Резултати шицких трох тестох требали би буц обявени 16. априла.

