Дзевецеро рецитаторе по руски пласовали ше на Покраїну

БАЧ – Зонска смотра рецитаторох зоз Заходнобачкого и Южнобачкого округу, хтору ше иншак орґанизує у Бачу, того року отримана онлайн, 13. и 14. априла. На Покраїнску смотру рецитаторох пласовали ше и дзевецеро рецитаторе по руски зоз Руского Керестура и Дюрдьова.

У младшим возросту, пласовали ше 14 рецитаторе, а медзи нїма и Владимир Молнар зоз Дюрдьова, як и Исак Новта и Доротеа Рамач зоз Руского Керестура. У штреднїм возросту, медзи 17 пласованима рецитаторами и Марина Барна и Иван Молнар зоз Дюрдьова, та Ема Живкович и Иван Планчак зоз Руского Керестура. У старшим возросту, на Покраїнску смотру пласовали ше тиж 17 рецитаторе, од хторих и Валентина Новта зоз Керестура и Валентина Салаґ зоз Дюрдьова.

На Зонскей смотри участвовали 116 рецитаторе у шицких трох возростох, а їх знїмки оценьовал жири у составе: Миодраґ Петрович, Ана Лесковац, Каталин Фазекаш и Амалия Ковач.

Рецитаторе зоз Дюрдьова наступели спред КУД Тарас Шевченко, а пририхтал их Яким Гарди. Рецитаторе у младшим возросту зоз Руского Керестура наступали спред Школи Петро Кузмяк, пририхтали их Наталия Зазуляк и Оленка Живкович, док учашнїкох у штреднїм и старшим возросту спред Дома култури Руски Керестур пририхтала Ивана Дудаш.

