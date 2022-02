Дзень залюбених означени у коцурскей школи

КОЦУР – Прешли тидзень у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре бул у знаку Дня залюбених.

З нагоди того швета школяре, вєдно зоз наставнїцу подобовей култури Марияну Петричевич, декоровали школски простор зоз рижнима прикрасками и мотивами любови. Так, школяре направели и вицифровали числени шерца котри повишали по школским голу, направели вецей панои на тему любови, o св. Валентинови и св. Трифунови, а повиписовали и вецей твердзеня цо за нїх значи любов.

У голу школи, як и предходних рокох, була поставена шкатула до котрей школяре нїзших и висших класох уруцовали писемка и порученя своїм товаришом, товаришком и симпатийом, а то каждого року виволує найвекшу радосц при наймладших.

Остатнього роботного дня у тижню учительки и наставнїци шицки писемка подзелєли школяром. Пре епидемийну ситуацию анї того року нє була орґанизована програма, анї розвага за школярох з нагоди Дня залюбених.

