Дзень мацеринского язика означели и коцурски школяре

КОЦУР – У Основней школи „Братство-єдинство” у Коцуре на годзинох сербского, руского и мадярского язика пондзелок, 21. фебруара, означени Медзинародни дзень мацеринского язика.

Того дня учительки зоз школярами нїзших класох бешедовали о мацеринским язику, а читали и виривки зоз часописа за дзеци „Заградка”. Школяре висших класох тиж єдну наставну годзину пошвецели мацеринскому язику, на котрей бешедовали о значносци язика и правилней бешеди.

У коцурскей школи ше як мацерински виучую сербски и руски язик поряднє, а руски и мадярски язик зоз елементами националней култури ше виучую факултативно, як часц виборней настави.

