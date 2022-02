Дзень мацеринского язика означени у школи „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзень мацеринского язика означени и у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк у шицких оддзелєньох од найнїзшого уровню та по штредньошколски.

Пририхтованя за Дзень мацеринского язика розпочати ище початком мешаца, а пред самим одходом на розпуст професоре и наставнїки вєдно зоз школярами направели рижни панои, та на сам дзень тота значна подїя означена у каждим оддзелєню.

Як уж традиция роками наклада, професорка руского язика у ґимназиї Люпка Малацко вєдно зоз своїма школярами вочи тому дню пририхтую свойофайтову виглєдовацку роботу под назву „Язик наш насущни”, прикладох добрей пракси, алє и процивносцох як ше хаснує мацерински язик у оглашкох и на дружтвених мрежох, понеже то места дзе мож обачиц вельки нєправилносци.

Як дознаваме од Малацковей, пре епидемийну ситуацию Дзень мацеринского язика означени поєдинєчно у каждим оддзелєню, того року нє волали госцох з тей нагоди.

Наставнїца руского язика Каролина Джуджар зоз школярами нїзших класох основней школи виробела богати и цикави пано за хтори школяре пририхтовали присловки, загадки и наслови руских кнїжкох, а школяре висших класох зоз наставнїцу руского язика Тамару Хома тиж означели дзень мацеринского язика на годзинох зоз викладаньом о значносци язика и його правилного хаснованя, и през роботнї и дискусию.

