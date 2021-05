Дзень побиди над фашизмом означени и у Вербаше

ВЕРБАС – Зоз покладаньом венцох на штири памятнїки у Вербаше, представнїки Општини Вербас, як и представнїки поєдиних здруженьох и политичних орґанизацийох, означели внєдзелю, 9. мая, Дзень побиди над фашизмом.

Венци положени на Памятну крипту на Городским теметове, на Памятнїк погинутим борцом Червеней армиї, потим на Памятнїк погинутим борцом у войнох од 1991. по 1999. рок, як и на Памятнїк погинутим борцом Народноошлєбодительней войни и жертвом фашизму у центру Вербаса.

Делеґацию Општини Вербас предводзел предсидатель Општини Предраґ Роєвич, а зоз нїм були и предсидателька Скупштини општини Вербас Саня Жиґич и заменїк предсидателя Општини Милан Ґлушац.

Роєвич з тей нагоди виражел подзековносц шицким нашим шмелим предком котри ше борели и жертвовали за найвекши людски и цивилизацийни вредносци и, як гварел, наша длужносц же бизме каждого року означели тот датум и здогадли ше шицких котри дали свойо животи за праведнєйшу и лєпшу будучносц, котри ше жертвовали же би ми могли жиц у миру и шлєбодно будовац свою будучносц.

Венци на памятнїки, попри делеґациї локалней самоуправи, положели и представнїки Општинского одбору СУБНОР-у, Здруженя сербско-русийского приятельства „Род”, як и представнїки локалних одборох Сербскей напредней странки, Социялистичней партиї Сербиї и Сербскей радикалней странки.

