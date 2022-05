Дзень побиди у Новим Садзе

НОВИ САД – Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич, вєдно зоз представителями Войска Сербиї, представителями Городского одбору СУБНОР-у и Орґанизациї Резервних воєних старшинох городу Нового Саду, положел венци на Спомин теметове на знак здогадованя на погинутих борцох народноошлєбодительней войни од 1941. по 1945. рок, а з нагоди означованя 9. мая – Дня побиди над фашизмом.

Шицким гражданом нашей держави винчуєм 9. май – Дзень побиди над фашизмом и нацизмом, дзень побиди живота над шмерцу. Жадам барз ясно и нєдвосмислово наглашиц же зме горди же нашо славни предки вше були на боку правди, и любови, гварел Вучевич.

Предсидатель СУБНОРУ Городу Нового Саду Милован Вуїч надпомнул на значенє 9. мая як швета страданя наших борцох кед Европа страцела 50 милиони воякох, а тедишня Югославия остала без милион и 700.000 борцох. Важне зачувац мир и стабилносц, а будземе ше трудзиц и далєй пестовац и почитовац традицию, преношаци младим ґенерацийом поученя же би ше вецей нїґда нє случело таке зло як у Другей шветовей войни, гварел Вуїч.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)