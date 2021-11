Дзень РТВ: Додзелєни рочни припознаня и награда „Славуй Хаджич”

НОВИ САД – Радио-телевизия Войводини вчера, 29. новембра, преславела свой 72. родзени дзень.

У Новим будинку, на Мишелуку, з нагоди родзеного дня Радио-телевизиї Войводини, заменїк ґенералного директора Йожеф Клем гварел же циль Установи же би ше цо скорей шицки редакциї преселєли до нового будинку, же би у лєпших условийох за роботу творели ище квалитетнєйшу програму . На шветочносци , найвисше припознанє тей хижи „Славуй Хаджич” достал Борислав Хложан, а седмеро роботнїки достали рочни награди. Медзи наградзенима и Татяна Беук Латяк, одвичательна редакторка редакциї на руским язику у радию.

На вчерайши дзень 1949. року почало емитованє програми Радио Нового Саду, а телевизийна програма зоз будинку на Мишелуку почала ше емитовац 26. новембра 1975. року. Радио-телевизиї Войводини нєшка емитує програму на седем платформох и 16 язикох.

