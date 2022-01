КОЦУР – У орґанизациї Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре и КУД „Жатва” на соботу, 22. януара, будзе означене Националне швето Руснацох.

Локална преслава Дня Руснацох ше отрима у просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох, а програма з нагоди того швета почнє на 18 годзин.

Орґанизаторе поволали шицких же би присуствовали означованю того значного дня за руску заєднїцу.

