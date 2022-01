Дзень Руснацох означени у Школи „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Националне швето Руснацох, 17. януара, у Руским Керестуре означене у двох образовних установох – Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, як и у оддзелєню дзецинскей заградки „Цицибан”, ПУ „Бамби”.

У голу Школи, з тей нагоди, отримана явна годзина на хторей, на самим початку, присутних привитала директорка школи Наталия Будински.

Потим школяре шицких оддзелєньох Основней и Штреднєй Школи читали пригодни тексти о Руснацох на тих просторох, на руским и сербским язику, а пририхтали и кратку видео-презентацию о визначних Руснацох.

Явней годзини присуствовали по двойо представнїки зоз каждого оддзелєня од 5. по 8. класу Основней школи, як и по двойо школяре зоз шицких оддзелєньох Штреднєй школи, а же би ше огранїчело число школярох, пре почитованє епидемийних мирох.

Швето, на годзинох настави, означели и школяре нїзших оддзелєньох Основней школи вєдно зоз своїма учительками.

