Дзень Руснацох у новосадским СНП

НОВИ САД – Централна шветочносц Националного швета Руснацох 2022. року будзе отримана на нєдзелю, 23. януара на сцени „Йован Дьордєвич” Сербского народного театру (СНП) у Новим Садзе. Шветочна академия хтору орґанизує Завод за културу войводянских Руснацох почнє на 20 годзин.

Понеже Националне швето Руснацох, 17. януар, того року пондзелок, Централна шветочносц будзе отримана шлїдуюцого викенду, односно на нєдзелю, 23 януара.

Централна шветочносц Националного швета Руснацох будзе єдна з перших подїйох у Новим Садзе як Европскей престолнїци култури 2022. року. Влонї, шветочносц нє отримана пре епидемийни обставини, алє Дзень Руснацох означени насампредз у виртуалним простору. Того року, орґанизаторе ше одлучели за концепт зоз хторим ше прави баланс медзи традицийним и сучасним, а зоз програму Шветочней академиї Централней преслави жадаю представиц и моцнїц сучасне, а чувац потераз здобути концепт. Медзи иншим, плановане представиц наступи наших етаблованих музичарох хтори розошати по швеце. Знїмки своїх наступох и винчованки послали оперска шпивачка Люпка Рац зоз Швайцарскей, пияниста др Дарко Варґа зоз Зєдинєних Америцких Державох и орґуляш Саша Ґрунчич зоз Горватскей, а публика у СНП наживо будзе мац чесц послухац и наступ професора Михайла Будинского зоз Нового Саду, хторого будзе провадзиц колеґиня пиянистка Ваня Прица и Катарина Ковач, дзивка композитора Ивана Ковача, хтору будзе провадзиц пиянистка Наташа Пандурович. Їх наступи класичного характеру буду попреплєтани зоз венчиками руских мелодийох хтори виведзе руски Национални оркестер под дириґентску палїчку Мироня Сивча. Вистава, хтора вше провадзи Швето, будзе пошвецена 100-рочнїци од народзеня нашей першей академскей подобовей уметнїци Гелени Сивч, а сучасну ноту вистави даю роботи Лидиї Рамач, модней креаторки и костимоґрафки.

У будинку СНП, як и у других просторох и установох култури, применюю ше одредзени процивепидемийни мири хтори мож опатриц на сайту www.snp.org.rs, а орґанизаторе Централней шветочносци благочасово поинформую руску явносц о важацих мирох на дзень академиї.

