Дзень Руснацох у Републики Горватскей отримани онлайн

ВУКОВАР – У Горватским доме у Вуковаре, под окремнима епидемиолоґийнима мирами, 22. мая отримана Шветочна академия з нагоди Дня Руснацох у Републики Горватскей.

Присутних могло буц найвецей по двойо з каждей институциї, а на бини нє було дошлєбодзене наступанє хорох, понеже у Горватскей аматеризем у завартих просторох ище вше нє дошлєбодзени.

Присутних привитала предсидателька Союзу Русинох РГ Дубравка Рашлянин и предсидательРади рускей националней меншини Вуковарско-сримскей жупаниї Яким Ерделї, а привитни слова и винчованки упутели и Звонко Костелник у мено Александра Толнауера, предсидателя Совиту за национални меншини РГ, прочелнїк управного оддзелєня за дружтвени дїялносци городу Вуковару Дражен Кобашевич, як и у мено владики Милана Стипича, владически викар за Славонию и Срим, мр. сц. Владимир Седлак, а о Руснацох у Горватскей читали Леся Мудри по руски и Томислав Рац по горватски.

Медзи визначнима госцами бул и дожупан Вуковарско-сримскей жупаниї Дьордє Чурчич и представнїци и предсидателє радох рускей националней меншини зоз Осиєку, Вуковару, Петровцох и Миклошевцох, як и општински заменїки началнїкох з квоти рускей национаней меншини Ярослав Медєши з општини Боґдановци и Славко Ждиняк з општини Миклошевци, и представителє руских културних и културно-уметнїцких дружтвох.

На Академиї наступели рецитаторе хтори рецитовали власни, лєбо твори наших писательох, Любица Гаргай, Томислав Кетелеш, Томислав Рац, Владимир Дудаш и Звонимир Барна, а векшину на ґитари провадзел Оґнєн Здравкович. Соло, дуети лєбо як трио, зявели ше Михайло Голик, Паула Поточки, Вероника Маркович и трио Любов Колєсар, Нада Батакович и Леся Мудри. Наступел и Давид Мрдянов на флаути, а шицки представяли културно-уметнїцки дружтва у хторих су члени.

Попри Шветочней Академиї, могло опатриц виставу зоз 10 прешлих Академийох, а положени и венци при памятнїку на улїву Вуки до Дунаю.

Шветочна Академия того року була приказована и у реалним часу (онлайн) прейґ Фейсбук боку Союзу Русинох РГ.

Орґанизатор бул Союз Русинох РГ зоз Раду рускей националней меншини Вуковарско-сримскей жупаниї, а финансийни покровитель Министерство науки и просвити.

